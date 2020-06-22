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14:35   22 Июня 2020
Экономика

"Газпром" не стал менять сроки запуска "Северного потока — 2"

"Газпром" не стал менять сроки запуска "Северного потока — 2"

Российский энергетический холдинг "Газпром" по-прежнему ожидает запуска газопровода "Северный поток — 2" в конце 2020 года или в начале 2021 года. Об этом сообщил начальник отдела по работе с инвесторами холдинга Антон Демченко.

Он добавил, что сейчас проект "Северный поток — 2" находится под давлением, поэтому информация о ходе строительства газопровода "Газпромом" ограничена.

Главным противником завершения строительства "Северного потока — 2" и ввода его в эксплуатацию являются Соединенные Штаты. В конце прошлого года США ввели санкции против компаний, которые вели работу над проектом. Америку также поддержал ряд стран Евросоюза.

Однако Россия нашла способ обойти американские санкции: принадлежащее "Газпрому" судно-трубоукладчик "Академик Черский" было записано на действующий в РФ фонд STIF. Таким образом, компания получила возможность завершить строительство газопровода в обход ограничений.

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Автор: Руслан Неглинный
#газпром #строительство #северный поток - 2

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