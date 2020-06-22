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14:37   22 Июня 2020
Ближнее зарубежье

«Антонов» решил отстоять правду в суде с иском против «Укроборонпрома»

«Антонов» решил отстоять правду в суде с иском против «Укроборонпрома»

Украинское государственное предприятия «Антонов» пытается через суд отменить постановление бывшего премьер-министра Арсения Яценюка о передаче завода под управление концерна «Укроборонпром».

С соответствующим иском профсоюз «Антонова» обратился в Киевский Окружной административный суд, о чем на своем сайте сообщает юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры».

«Коллектив авиагиганта считает, что постановление Кабинета министров Украины от 31.03.2015 года № 269 нарушает его права и было принято с грубым нарушением Конституции, Законов Украины "О Кабинете Министров Украины", "О защите экономической конкуренции", "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности"», — сообщает издание «Бизнес-Цензор».

При этом, как отмечается в иске, профсоюз предприятия считает, что сам факт передачи в 2015 году находившегося в сфере управления Минэкономразвития целостного имущественного комплекса «Антонов» привел к негативным последствиям, так как сказался на результатах его хоздеятельности.

«Антонов» решил отстоять правду в суде с иском против «Укроборонпрома»

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Автор: Александр Люблинский
#суд #украина #яценюк #общество #весь мир #антонов #кабмин #укроборонпром

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