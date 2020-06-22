Авторы китайского издания Sohu выразили уверенность в том, что Киев в будущем может пожалеть о перекрытии Северо-Крымского канала.

Украинские власти после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году стараются максимально усложнить жизнь местных жителей. Киев принял решение закрыть Северо-Крымский канал, обеспечивавший потребности 80% полуострова в пресной воде.

Китайские эксперты в публикации, перевод которой приводит издание "ПолитРоссия", выразили мнение, что водная блокада российских территорий в будущем может негативно сказаться на самой Украине.