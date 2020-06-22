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Коммунисты не готовы брать Иркутск

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 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

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Коммунисты не готовы брать Иркутск

Коммунисты не готовы брать Иркутск

 Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью
Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной
Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
14:33   22 Июня 2020
Политика

Китайские СМИ: Украина пожалеет о водной блокаде Крыма

Китайские СМИ: Украина пожалеет о водной блокаде Крыма

Авторы китайского издания Sohu выразили уверенность в том, что Киев в будущем может пожалеть о перекрытии Северо-Крымского канала.

Украинские власти после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году стараются максимально усложнить жизнь местных жителей. Киев принял решение закрыть Северо-Крымский канал, обеспечивавший потребности 80% полуострова в пресной воде.

Китайские эксперты в публикации, перевод которой приводит издание "ПолитРоссия", выразили мнение, что водная блокада российских территорий в будущем может негативно сказаться на самой Украине.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #крым #китай

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