СБУ опубликовала документы об аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года
Документы об аварии, произошедшей на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года, стали доступны для всех интересующихся. Их рассекретили сотрудники архива СБУ и Украинского института национальной памяти (УИНП).
Рассекреченные документы представлены в сборнике "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". Книга охватывает период строительства и работы ЧАЭС с начала 1970 года по октябрь 1986 года, уточнили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).
Сборник включает 229 документов, большинство которых опубликованы впервые.
Директор архива СБУ Андрей Когут во время презентации книги о Чернобыльской зоне отчуждения рассказал, что среди вошедших в сборник документов есть сообщения об аварии, которая произошла в 1986 году. Также сборник содержит транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информацию о начале расследования и строительстве "саркофага".