Украина прихватила «подарки русского народа», о которых говорил Путин

Владимир Путин напомнил бывшим советским республикам о территориальных «подарках русского народа». В интервью каналу «Россия-1» президент подчеркнул, что процедура выхода из состава СССР не была регламентирована, поэтому некоторые республики, получив независимость в конце 1980-х — начале 1990-х годов, «утащили» с собой исторически российские земли.

«Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза — ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа», — сказал Путин.

В 2017 году Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявлял, что сожалеет о развале Советского Союза. В первую очередь потому, что «25 миллионов русских людей оказались за границей». По мнению российского лидера, это стало одной из крупнейших катастроф ХХ века.

Политолог Дмитрий Юрьев в интервью «Политике Сегодня» предположил, что одна из основных причин распада СССР крылась в его административно-территориальном устройстве. Вожди кроили огромную территорию без учета интересов людей, проживающих на тех или иных землях.

«Искусственное разделение единого огромного российского государства по вымышленным национальным границам привело к искусственным границам между несуществующими территориями, только условно привязанных к тем или иным национальным группам, национальностям», — отметил политолог.

В пример Юрьев привел Украину, которая сейчас представляет себя миру как независимое государство с тысячелетней историей. Территориальная целостность этой страны сугубо — советское наследие, что бы не говорили националисты, уверен собеседник ПС.

«Всю территорию Новороссии, Донбасса, Днепропетровска и так далее "присоединил"[к Украине] Владимир Ленин, всю западную Украину — Иосиф Сталин, а Крым "присоединил" Никита Хрущев. Без этих подарков Украина была бы в границах Запорожской Сечи, ну или чуть- чуть более широкой Украины, которую ей подарили русские цари после Переяславской рады Богдана Хмельницкого», — напомнил Данилов об исторических этапах становления украинской государственности.

Это касается и других республик, отмечает политолог. Например, к Казахстану была «привязана» большая часть Южного Урала.

Юрьев подчеркнул, что Путин в заявлении не подвергает сомнению территориальную целостность сложившихся после распада СССР национальных государств, но напоминает о реальности, искусственно разделенного русского народа, в том числе.

«Очень важно, что Путин открытым текстом произнес слова о русском народе, который пожертвовал своими территориями и своими людьми в ходе строительства и разрушения Советского Союза», — заключил политолог.

Ранее Юрьев поддержал инициативу президента внести в Конституцию поправку, наделяющую русский язык статусом языка государствообразующего народа. Октябрьскую революцию и последующие события начала ХХ века политолог назвал причинами исторической несправедливости.