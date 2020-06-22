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 Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью
Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной
Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
13:57   22 Июня 2020
Политика

Биллингсли встревожен отсутствием Китая на переговорах по стратегической стабильности

Биллингсли встревожен отсутствием Китая на переговорах по стратегической стабильности

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли с сожалением констатировал отсутствие делегации КНР на российско-американской встрече по стратегической стабильности.

Российско-американская межведомственная встреча по контролю над военными снабжениями и стратегической стабильностью началась в понедельник в Вене, пишет RT. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что ключевым вопросом собрания является обсуждение будущего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-III и условия его пролонгации.

Спецпредставитель президента США перед началом проведения венского саммита с сожалением отметил отсутствие КНР.

"Венские переговоры начинаются, но Китай не появился. Пекин все еще скрывает за Великой стеной секретности обвальное наращивание ядерных арсеналов и массу других вещей", — написал Биллингсли в Twitter.

Президент США Дональд Трамп в начале июня заявлял, что желает заключить "ядерный пакт" с Москвой. Он считает вопрос безопасного атома одной из самых серьезных проблем в мире.

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Автор: Илья Романович
#сша #китай

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