Баранец: отказ от использования РЛС «Балхаш» не нужно политизировать

Россия отказалась от использования старой радиолокационной станции «Балхаш» в Казахстане, так как теперь у нас есть супермощные РЛС, а «дедовские» стали не нужны. Такое мнение военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца в понедельник приводит телеканал «Царьград».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому российские власти приняли решение денонсировать заключенный ранее с Казахстаном договор об использовании в системе раннего предупреждения о ракетном нападении РЛС «Балхаш» в Казахстане.

Комментируя эту новость, Виктор Баранец отметил, что ее ни в коем случае не надо политизировать, так как Россия таким образом решает «сугубо военно-технический вопрос». РЛС, о которой идет речь, по его словам, просто устарела и стала нам не нужна, так как у России в последние годы в строй были введены супермощные радиолокационные системы быстрой сборки.

«Мы убрали "Балхаш", потому что у нас появилась гораздо более новая и гораздо более мощная РЛС. Не "дедовская", а "путинская", скажем так», — подчеркнул военный эксперт.

Он также добавил, что наша страна при помощи новых станций перекрыла все направления, создав, по сути, вокруг себя сплошное радиолокационное поле.

«Та РЛС, которая сейчас еще стоит в Балхаше, она не столь дальнозорка, не столь мощная, как "Воронеж-М", которая у нас стоит фактически чуть ли не на границе с Казахстаном, — напомнил Баранец. — Если та РЛС, старенькая, которая была поставлена еще в советское время в Балхаше, видела экспериментальные ракеты противника либо учения где-то на уровне около трёх тысяч километров, то "Воронеж-М", по некоторым данным, видит на шесть, а то и на восемь тысяч километров».

В заключение эксперт добавил, что новая российская радиолокационная система закрывает над земным шаром огромное пространство, поэтому необходимость в использовании РЛС, расположенной в Казахстане, просто отпала, не говоря уже о том, что за подобные объекты, находящиеся за границей, Россия платит «осень серьезные деньги».