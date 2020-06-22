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14:12   22 Июня 2020
Россия

Баранец: отказ от использования РЛС «Балхаш» не нужно политизировать

Баранец: отказ от использования РЛС «Балхаш» не нужно политизировать

Россия отказалась от использования старой радиолокационной станции «Балхаш» в Казахстане, так как теперь у нас есть супермощные РЛС, а «дедовские» стали не нужны. Такое мнение военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца в понедельник приводит телеканал «Царьград».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому российские власти приняли решение денонсировать заключенный ранее с Казахстаном договор об использовании в системе раннего предупреждения о ракетном нападении РЛС «Балхаш» в Казахстане.  

Комментируя эту новость, Виктор Баранец отметил, что ее ни в коем случае не надо политизировать, так как Россия таким образом решает «сугубо военно-технический вопрос». РЛС, о которой идет речь, по его словам, просто устарела и стала нам не нужна, так как у России в последние годы в строй были введены супермощные радиолокационные системы быстрой сборки.

«Мы убрали "Балхаш", потому что у нас появилась гораздо более новая и гораздо более мощная РЛС. Не "дедовская", а "путинская", скажем так», — подчеркнул военный эксперт.

Баранец: отказ от использования РЛС «Балхаш» не нужно политизировать

Он также добавил, что наша страна при помощи новых станций перекрыла все направления, создав, по сути, вокруг себя сплошное радиолокационное поле.

«Та РЛС, которая сейчас еще стоит в Балхаше, она не столь дальнозорка, не столь мощная, как "Воронеж-М", которая у нас стоит фактически чуть ли не на границе с Казахстаном, — напомнил Баранец. — Если та РЛС, старенькая, которая была поставлена еще в советское время в Балхаше, видела экспериментальные ракеты противника либо учения где-то на уровне около трёх тысяч километров, то "Воронеж-М", по некоторым данным, видит на шесть, а то и на восемь тысяч километров».

В заключение эксперт добавил, что новая российская радиолокационная система закрывает над земным шаром огромное пространство, поэтому необходимость в использовании РЛС, расположенной в Казахстане, просто отпала, не говоря уже о том, что за подобные объекты, находящиеся за границей, Россия платит «осень серьезные деньги».

Баранец: отказ от использования РЛС «Балхаш» не нужно политизировать

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Автор: Александр Люблинский
#россия #казахстан #договор #рлс #радиолокационная станция #баранец

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