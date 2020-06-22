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13:47   22 Июня 2020
Происшествия

Главу райотдела МВД Курской области Борзенкова задержали по подозрению в госизмене

Главу райотдела МВД Курской области Борзенкова задержали по подозрению в госизмене

Силовики задержали начальника одного из районных отделений полиции Курской области Дмитрия Борзенкова. Высокопоставленного сотрудника подозревают в совершении госизмены: шпионажа в пользу Украины.

Сотрудники ФСБ по Курской области провели задержание главы районного отделения МВД по региону Дмитрия Борзенкова. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, полицейского подозревают в госизмене через шпионаж в пользу Украины.

По версии силовиков задержанный передавал Киеву ценные сведения, которые составляют государственную тайну. Ведется следствие. Иных подробностей пока нет.

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Автор: Яна Либерман
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