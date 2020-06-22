Главу райотдела МВД Курской области Борзенкова задержали по подозрению в госизмене

Силовики задержали начальника одного из районных отделений полиции Курской области Дмитрия Борзенкова. Высокопоставленного сотрудника подозревают в совершении госизмены: шпионажа в пользу Украины.

Сотрудники ФСБ по Курской области провели задержание главы районного отделения МВД по региону Дмитрия Борзенкова. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, полицейского подозревают в госизмене через шпионаж в пользу Украины.

По версии силовиков задержанный передавал Киеву ценные сведения, которые составляют государственную тайну. Ведется следствие. Иных подробностей пока нет.