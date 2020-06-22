Беглов возложил цветы в День памяти и скорби на Пискаревском кладбище

День памяти и скорби отмечают в России 22 июня, по всей стране проводят памятные мероприятия. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память жертв Великой Отечественной войны, возложив цветы на Пискаревском мемориальном кладбище.

Торжественная церемония началась в 10:30, в ней участвовали полномочный представитель президента РФ в СЗФО округе Александр Гуцан, пишут "Невские новости".

Пискаревское мемориальное кладбище расположено на северо-востоке Петербурга: это одно из мест массового захоронения жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. Оно было основано в 1939 году на северной окраине Ленинграда.

В центре архитектурно-скульптурного ансамбля стоит шестиметровая бронзовая скульптура "Мать-родина", на ней выбиты горельефы, воссоздающие эпизоды жизни и борьбы героического Ленинграда.