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Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
13:38   22 Июня 2020
Общество

Беглов возложил цветы в День памяти и скорби на Пискаревском кладбище

Беглов возложил цветы в День памяти и скорби на Пискаревском кладбище

День памяти и скорби отмечают в России 22 июня, по всей стране проводят памятные мероприятия. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память жертв Великой Отечественной войны, возложив цветы на Пискаревском мемориальном кладбище.

Торжественная церемония началась в 10:30, в ней участвовали полномочный представитель президента РФ в СЗФО округе Александр Гуцан, пишут "Невские новости".

Пискаревское мемориальное кладбище расположено на северо-востоке Петербурга: это одно из мест массового захоронения жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. Оно было основано в 1939 году на северной окраине Ленинграда.

В центре архитектурно-скульптурного ансамбля стоит шестиметровая бронзовая скульптура "Мать-родина", на ней выбиты горельефы, воссоздающие эпизоды жизни и борьбы героического Ленинграда.

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Автор: Ирина Большунова
#петербург #беглов #пискаревское кладбище #22 июня

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