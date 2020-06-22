Матвейчев: политизация пандемии COVID явно видна в США и Белоруссии

Политизация усугубила пандемию, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Когда определенные нации и государства ставят политические вопросы выше, чем эпидемиологические, тогда начинается политизация пандемии, объяснил политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев «Политике Сегодня».

«В частности, в такого рода действии Америка обвиняет Китай, в том, что они из-за политики задержали информирование общественности. Или когда Лукашенко перед президентскими выборами решил показать, какой он храбрый, и довел ситуацию до того, что в соседней Польше и Украине, в которых население в четыре раза больше, чем в Белоруссии, болеет в два раза меньше людей, чем в республике. Понятно, что это усугубило», — говорит политолог.

Аналогично ситуация складывается в США: президентские выборы, борьба демократов и республиканцев, столкновения и митинги, спровоцированные гибелью Джорджа Флойда, естественно, люди заражали друг друга, продолжил Матвейчев. Сейчас в некоторых штатах, где особо бурно протестовали, экспоненциальный рост зараженных коронавирусной инфекцией.

«Мы видим, что Америка постоянно показывает по 10–15 тысяч прироста зараженных на протяжении двух месяцев. По идее, давно бы снизится пора, но эпидемия не уходит, потому что люди постоянно на митингах и демонстрациях, а это политика и есть», — считает политолог.

Единственной страной, в которой строго действовали в рамках рекомендаций ВОЗ и эпидемиологов, Олег Матвейчев назвал РФ.

«Демонстративно власть говорила — как эпидемиологи скажут, так мы и будем действовать. В соответствии с мнением ученных и специалистов. Именно их советы были решающими и по карантину, и по освобождению от него», — подытожил политолог.