Матвейчев: политизация пандемии COVID явно видна в США и Белоруссии

Политизация усугубила пандемию, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Когда определенные нации и государства ставят политические вопросы выше, чем эпидемиологические, тогда начинается политизация пандемии, объяснил политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев «Политике Сегодня».

Аналогично ситуация складывается в США: президентские выборы, борьба демократов и республиканцев, столкновения и митинги, спровоцированные гибелью Джорджа Флойда, естественно, люди заражали друг друга, продолжил Матвейчев. Сейчас в некоторых штатах, где особо бурно протестовали, экспоненциальный рост зараженных коронавирусной инфекцией.

Единственной страной, в которой строго действовали в рамках рекомендаций ВОЗ и эпидемиологов, Олег Матвейчев назвал РФ.

Good #HandHygiene plays a critical part in fighting #COVID19! The virus primarily spreads through droplet & contact transmission: by touching infected people, contaminated objects or surfaces. Your hands can spread virus to other surfaces & to your ????, ???? or ???? if you touch them. pic.twitter.com/FguCCqfM70