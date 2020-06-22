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 Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

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Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной
Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
13:12   22 Июня 2020
Армия

Рассекречены данные о зверской расправе фашистов над ранеными в Крыму

Рассекречены данные о зверской расправе фашистов над ранеными в Крыму

Данные об одном из вопиющих свидетельств геноцида мирного населения, учиненного фашистами в Крыму во время оккупации в 1942 году, рассекретило УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В документах говорится о зверской расправе в отношении 900 человек из числа тяжело-раненных красноармейцев и командиров РККА, передает РИА Новости. Немцы вместе с дружинниками татарами ворвались в город и учинили там резню.

Раненных длительное время жестоко пытали. Впоследствии всех 900 человек вывели на берег моря и расстреляли.

В День памяти и скорби сотрудники спецслужбы передали эти материалы в государственный архив республики.

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Автор: Кристина Мокроусова

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