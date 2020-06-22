Рассекречены данные о зверской расправе фашистов над ранеными в Крыму

Данные об одном из вопиющих свидетельств геноцида мирного населения, учиненного фашистами в Крыму во время оккупации в 1942 году, рассекретило УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В документах говорится о зверской расправе в отношении 900 человек из числа тяжело-раненных красноармейцев и командиров РККА, передает РИА Новости. Немцы вместе с дружинниками татарами ворвались в город и учинили там резню.

Раненных длительное время жестоко пытали. Впоследствии всех 900 человек вывели на берег моря и расстреляли.

В День памяти и скорби сотрудники спецслужбы передали эти материалы в государственный архив республики.