Суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела "Сети"

Петербургским участникам террористической группировки "Сеть", запрещенной в России, огласили приговор. В ходе последнего заседания суда по резонансному уголовному делу гособвинение запросило сроки в 7 и 5,5 года колонии.

Двое петербургских участников межрегиональной группировки "Сеть" (признана террористической организацией в РФ) в последний раз предстали перед судом. Судьи огласили приговор Юлию Боярышникову и Виктору Филинкову.

Ранее представители прокуратуры требовали приговорить Боярышникова к шести годам колонии, а Филинкова — к девяти, так как последний не признал вину в участии в незаконной группировке.

Еще в 2016 году обвиняемые создали в нескольких городах России террористическую организацию "Сеть", которая занималась подготовкой к нападениям на сотрудников госучреждений. В минувшем году участники нескольких ячеек получили тюремные сроки от шести до 18 лет.