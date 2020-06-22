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 Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью
Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

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Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
12:55   22 Июня 2020
Общество

Обвинение запросило шесть лет тюрьмы для режиссера Серебренникова

Обвинение запросило шесть лет тюрьмы для режиссера Серебренникова

Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 129 миллионов рублей.

Прокурор просит суд назначить шесть лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении крупной суммы денег. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее экспертиза оценила разницу между затратами на проект Серебренникова "Платформа" и его финансированием в 129 млн рублей. Куда была потрачена эта сумма — неизвестно. Деньги на проект режиссер получил из федерального бюджета.

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Автор: Борис Нестеров
#серебренников #обвинение #платформа

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