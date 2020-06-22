Обвинение запросило шесть лет тюрьмы для режиссера Серебренникова

Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 129 миллионов рублей.

Прокурор просит суд назначить шесть лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении крупной суммы денег. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее экспертиза оценила разницу между затратами на проект Серебренникова "Платформа" и его финансированием в 129 млн рублей. Куда была потрачена эта сумма — неизвестно. Деньги на проект режиссер получил из федерального бюджета.