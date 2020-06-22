Коммунисты не готовы брать Иркутск

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о переносе на неопределенную дату пленума ЦК партии, который был назначен на начало июля. Источник издания Octagon сообщил, что причина тому не пандемия коронавируса (как объявили официально), а нежелание руководства партии в Москве решать вопрос с экс-губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, который планирует свою игру. Якобы через «своего» участника на предстоящих в сентябре выборах он постарается не допустить победы врио главы Игоря Кобзева.

Сергей Левченко, подавший в отставку в конце 2019 года по собственному желанию, поначалу хотел лично баллотироваться на губернаторский пост. Однако, местное Заксобрание назначило досрочные выборы, что по региональному закону лишило «красного губернатора» шанса на выдвижение.

На кого теперь делает ставку бывший губернатор пока сложно сказать, ответили опрошенные «Политикой Сегодня» политологи. КПРФ до сих пор не определилась со своим кандидатом, тогда как остальные партии это сделали: от «Справедливой России» выдвинулась депутат Заксобрания Лариса Егорова, от «Гражданской платформы» — депутат думы Иркутска Григорий Вакуленко, от ЛДПР - координатор регионального отделения Андрей Духовников, от партии «Родина» — председатель регионального совета Максим Евдокимов. «Единая Россия» заявила о поддержке Игоря Кобзева, который идет самовыдвиженцем.

Своей поддержкой Сергей Левченко может оказать медвежью услугу любому кандидату в губернаторы, считает кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Иркутского Госуниверситета Раксана Зуляр.

«Сергей Левченко за четыре года исчерпал кредит доверия избирателей. Внутренний раскол в региональном КПРФ это только подтверждает. При большинстве голосов (у коммунистов - прим.ред) в Заксобрании области бросается в глаза несогласованность действий депутатов от КПРФ по ключевым вопросам. Поддержка бывшего главы региона с неоднозначным политическим прошлым может пойти только во вред любому из кандидатов», — говорит Зуляр.

Политолог Константин Колачев видит главной проблемой коммунистов отсутствие стратегии. При скорых выборах.

«Если говорить о переносе пленума ЦК КПРФ, то он связан не с личными отношениями Зюганова и Левченко, а с невозможностью выработать общую стратегию для губернаторской кампании Я думаю, что коммунисты все еще находятся в переговорах с властью, и жечь мосты пока никто не готов. КПРФ еще не готова вступить в настоящую борьбу. Есть человек, которого предложил президент. И коммунисты либо выдвигают своего кандидата, либо не выдвигают. А если выдвигают, то это фигура действительно серьезная, готовая побороться за победу, либо это просто для обозначения присутствия партии и не более того», - рассуждает эксперт.

Сергей Левченко подал в отставку в декабре 2019 года после разрушительных наводнений в регионе, в результате которых погибли 25 человек.

На данный момент на пост губернатора Иркутской области выдвинулись семь человек: врио главы региона Игорь Кобзев (самовыдвиженец), мэр города Бодайбо Евгений Юмашев (самовыдвиженец), Максим Евдокимов («Родина»), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Григорий Вакуленко («Гражданская платформа»), Андрей Духовников (ЛДПР), заведующая отделением спортивного резерва колледжа олимпийского резерва Иркутска Юлия Бережнова (самовыдвиженец).

Губернаторские выборы в Иркутске состоятся 13 сентября 2020 года.