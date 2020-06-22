Российские туроператоры рассчитывают отправлять чартеры в Турцию с августа

Все наиболее популярные туристические направления России будут открыты к началу июля, заверили 22 июня в Ростуризме. О зарубежных курортах пока информации нет. Однако, российские туроператоры надеются, что с середины июля чартерные рейсы полетят в Турцию.

Крупные туроператоры «Пегас Туристик» и «Анекс Тур», работающие с Турцией, открыли бронирование чартеров в страну с 1 августа. Туроператор «TUI» бронирует чартерные рейсы в Анталью с 16 июля. Об этом «Политике Сегодня» сообщил источник в турбизнесе. По его словам, туристы полетят самолетами компаний Azur Air и Red Wings.

По словам собеседника, россияне активно бронируют туры именно на осень, рассчитывая на окончательное снятие ограничений, введенных из-за COVID-19. Хотя Турция готова принимать туристов уже в июле и августе.

«У многих туроператоров сейчас "в стопе" осень (все забронировано, — прим. ред.). Народ не надеется особо на лето и рассчитывает на осенний период. Очень многие отели в августе будут соблюдать необходимые правила — обязательное ношение масок, запрет на "шведский стол" и так далее. Туристов это не очень устраивает», — рассказал сотрудник одного из туроператоров.

Если авиакомпании не получат разрешения на августовские чартеры, то туры опять придется переносить на осень, предполагает источник. Чартерный рейс (в отличие от регулярного) организует туроператор вместе с авиакомпанией во время курортного сезона, поэтому дата вылета может непредсказуемым образом переноситься, но цена на такой перелет ниже.

22 июня Turkish Airlines объявили о восстановлении полетов в Россию с 16 июля, сообщили в Ассоциации туроператоров. Раньше компания планировала отправлять регулярные рейсы только в Москву и Санкт-Петербург, а теперь в планах и рейсы в Краснодар. Но последнее слово за российской стороной: пока неизвестно, выдадут ли «Турецким авиалиниям» необходимые разрешения.

До сих пор границы РФ и большинства других стран из-за пандемии коронавируса остаются закрытыми. Россияне могут вылететь в другую страну регулярными рейсами, а с возвращением обратно сложнее: пока это можно сделать только с помощью вывозных рейсов.