Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Коммунисты не готовы брать Иркутск

Коммунисты не готовы брать Иркутск

 Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью
Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной
Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
Коммунисты не готовы брать Иркутск

Коммунисты не готовы брать Иркутск

 Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью
Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной
Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
12:42   22 Июня 2020
Происшествия

СМИ: Петру Верзилову грозит 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве

СМИ: Петру Верзилову грозит 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве

Участника арт-группы "Война", известного участием в скандальном коллективе Pussy Riot, Петра Верзилова приговорили к административному аресту на 15 суток за хулиганство. Накануне Верзилова допросили как свидетеля по делу о массовых беспорядках.

Петр Верзилов, известный как издатель "Медиазоны", экс-участник Pussy Riot и активист скандальной арт-группы "Война", получил 15 суток административного ареста. Правоохранители обвинили его в мелком хулиганстве, сообщает телеканал RT.

Накануне в московскую квартиру Верзилова пришли с допросом сотрудники центра "Э" МВД Москвы. Они проникли в жилище только после взлома двери, так как сам активист впускать полицейских отказался. Отказался он и давать показания. Верзилова хотели допросить как свидетеля по уголовному делу о массовых беспорядках. По некоторым данным, он может быть причастен к планам по организации акции 24 июня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#москва #допрос #арест #верзилов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...