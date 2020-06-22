СМИ: Петру Верзилову грозит 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве

Участника арт-группы "Война", известного участием в скандальном коллективе Pussy Riot, Петра Верзилова приговорили к административному аресту на 15 суток за хулиганство. Накануне Верзилова допросили как свидетеля по делу о массовых беспорядках.

Петр Верзилов, известный как издатель "Медиазоны", экс-участник Pussy Riot и активист скандальной арт-группы "Война", получил 15 суток административного ареста. Правоохранители обвинили его в мелком хулиганстве, сообщает телеканал RT.

Накануне в московскую квартиру Верзилова пришли с допросом сотрудники центра "Э" МВД Москвы. Они проникли в жилище только после взлома двери, так как сам активист впускать полицейских отказался. Отказался он и давать показания. Верзилова хотели допросить как свидетеля по уголовному делу о массовых беспорядках. По некоторым данным, он может быть причастен к планам по организации акции 24 июня.