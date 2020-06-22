Экс-советник Трампа назвал стратегической ошибкой встречу глав США и КНДР

Бывший советник главы США по национальной безопасности Джон Болтон назвал встречу американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в 2018 году стратегической ошибкой.

Болтон в интервью для телекомпании ABC рассказал о первой встрече глав США и КНДР, которая состоялась в 2018 году. По его мнению, эти переговоры стали "стратегической ошибкой" и не дали ничего для "конкретного обсуждения вопроса о ликвидации их программы ядерных вооружений", пишет ТАСС.

"Это (совещание. — Прим. ред.) привлекло колоссальное внимание, но я считаю, что это была стратегическая ошибка. США ничего не получили от этого, а Дональд Трамп получил многое", — заявил Болтон.

Экс-советник написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, которая должна выйти 23 июня. Публикация неоднократно откладывалась из-за дискуссий вокруг содержания этого издания.