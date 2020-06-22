ФАН и Медиагруппа "Патриот" приглашают принять участие в онлайн-конференции на тему ВОВ

Пресс-конференция на тему "Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история" состоится 22 июня, в 14:00. Проведут ее Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот".

Президент РФ Владимир Путин накануне дня начала Великой Отечественной войны написал статью о Второй мировой. За начало войны ответственны все ведущие государства мира, считает глава России. В День памяти и скорби эксперты ФАН и Медиагруппы "Патриот" обсудят ошибки Сталина, ход войны для Советского Союза и как удалось разгромить фашистских захватчиков, а также — как Вторая мировая повлияла на современную политику.

Исторические факты и роль Иосифа Сталина в победе обсудят в рамках пресс-конференции. На вопросы ответят специалисты: социологи, демографы, экономисты, чиновники и журналисты, а также политики. К участию в онлайн-конференции приглашаются журналисты всех СМИ.