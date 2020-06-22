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Коммунисты не готовы брать Иркутск

Коммунисты не готовы брать Иркутск

 Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью
Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной
Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
12:14   22 Июня 2020
Общество

ФАН и Медиагруппа "Патриот" приглашают принять участие в онлайн-конференции на тему ВОВ

ФАН и Медиагруппа "Патриот" приглашают принять участие в онлайн-конференции на тему ВОВ

Пресс-конференция на тему "Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история" состоится 22 июня, в 14:00. Проведут ее Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот".

Президент РФ Владимир Путин накануне дня начала Великой Отечественной войны написал статью о Второй мировой. За начало войны ответственны все ведущие государства мира, считает глава России. В День памяти и скорби эксперты ФАН и Медиагруппы "Патриот" обсудят ошибки Сталина, ход войны для Советского Союза и как удалось разгромить фашистских захватчиков, а также — как Вторая мировая повлияла на современную политику.

Исторические факты и роль Иосифа Сталина в победе обсудят в рамках пресс-конференции. На вопросы ответят специалисты: социологи, демографы, экономисты, чиновники и журналисты, а также политики. К участию в онлайн-конференции приглашаются журналисты всех СМИ.

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Автор: Илья Романович
#вов #фан

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