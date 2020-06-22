Сатановский пожелал «доброй охоты» критикам величия России

Сказанные накануне президентом РФ Владимиром Путиным слова о том, что из состава СССР бывшие республики выходили не с тем, «с чем пришли», а с «подарками от русского народа», в странах, которые поняли намек, были восприняты «нервно, если не сказать с истерикой».

Об этом в понедельник, 22 июня, в своем блоге пишет российский политолог Евгений Сатановский.

«Везде, как оказалось, нацпатриоты готовы с превеликим удовольствием пинать СССР, Российскую империю и нынешнюю Россию, и гнобить некоренное население, но крайне не хотят никому ничего отдавать», — отмечает политолог.

При этом он напоминает, что развала Советского Союза очень хотели на Западе, а когда он произошел, там стали ждать «самого главного» - развала самой России.

«Больше всего их (США и Европу) расстроило, что Россия почему-то не развалилась, как было запланировано. Вроде, все к этому шло, но как-то затормозилось», — продолжает свою мысль Сатановский.

При этом, как отмечает, эксперт, так как процесс распада застопорился именно при действующем президенте России, именно его западные политики начали изо всех сил «валить».

«И тут выяснилось интересное. Путин не ангел Г-день, а нормальный земной человек со всеми нормальными человеческими качествами, — пишет политолог. — Какие-то хороши до крайности. Какие-то не до такой степени, хотя с Ельциным или Медведевым ни в какое сравнение не идет. Да и с Горбачёвым не идет».

Путин, по его словам, оказался государственным деятелем и имеет «несомненное чутье на неприятности», которое сейчас ему подсказывает, что все в мире стремительно меняется в худшую сторону. В мире рушатся не только памятники, трещит все, и соседи России «дрейфуют не пойми куда» вместо того, чтобы использовать то, что еще недавно нас объединяло.

«Некоторые из них в плацдармы для войны с Россией превратились, причем добровольно и с большой охотой, как та же Украина, окончательно выжившее из ума руководство которой всерьез собирается Москву атаковать и ракетами по ней ударить. И это уже не шутки, они давно кончились», — подчеркивает Санатонвский.

Также политолог отмечает, что поправки в Конституцию, защищающие территориальную целостность России, вряд ли помешают какому-нибудь будущему «дурошлепу» в качестве «жеста доброй воли» разбазаривать наши территории, на которые давно зарятся другие страны.

«Хотя по-настоящему — сказали бы спасибо, что в свое время Тбилиси с Киевом, Днепропетровск с Одессой и много чего еще обратно не прибрали. Были б китайцами…», — пишет Сатановский.

По его словам, Китай, который рос также как и Россия – постепенно, но на протяжении тысячелетий, давно все понял, и теперь Китай – это все, что когда-то входило в его состав, как Гонконг, Макао или Тайвань, и все, что со временем стало Китаем, как Тибет или Джунгария с Кашгарией. Так же, подчеркивает эксперт, должна поступать и Россия, хотя это мало кто понимает, и еще меньше с этим согласится.

«Но все те, кто жил в СССР, еще недавно были гражданами одной страны, возникшей на протяжении столетий, ценой колоссальных усилий, невероятных подвигов и большой крови, — напоминает политолог. — Похоронить ее, стерев саму память о том, что она была — не государство как таковое, не политическую систему, а страну, заветная мечта чёртовой тучи народу извне и большой толпы изнутри».

Кого-то, по его словам, к этому манит желание «сидеть на горе и сверху вниз поплевывать», кто-то стал сектантом или ортодоксом, кто-то прибился к новым, враждебным любым интеграционным процессам на постсоветской территории, спонсорам…