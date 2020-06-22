Власти поддержат региональных авиаперевозчиков новыми субсидиями

Поправки в федеральный бюджет позволят увеличить размер субсидии, которую направят на развитие региональных авиаперевозок. Соответствующее предложение прорабатывает Министерство транспорта России, оно поможет поддержать производителей самолетов.

Правительство России ежегодно увеличивает объемы субсидирования авиационной отрасли, обеспечивая работу компаний на региональных направлениях. За счет этого удается развивать рейсы, не связанные напрямую с Москвой — как следствие, это позволяет повысить транспортную активность и обеспечить закрепление новых связей между субъектами РФ.

Минтранс прорабатывает возможности выделить дополнительные 3 млрд рублей на поддержку авиакомпаний и их развитие в регионах, пишет "Коммерсантъ". Дополнительные средства могут быть направлены организациям, которые примут решение полностью перейти на самолеты российского производства — SSJ-100 и проходящий испытания авиалайнер МС-21.