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Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной
Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
11:52   22 Июня 2020
Армия

Адвокат Пулатова: собранные на месте крушения MH17 доказательства могли быть сфабрикованы

Адвокат Пулатова: собранные на месте крушения MH17 доказательства могли быть сфабрикованы

Баудевейн ван Эйк не исключает фальсификацию доказательств в деле о крушении малазийского Boeing.

Доказательства, собранные на месте крушения гражданского самолета MH17, могли быть сфабрикованы или подброшены, считает адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы Олега Пулатова, который проходит обвиняемым по делу об авиакатастрофе.

Ранее стало известно, что судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году на Украине начались вновь. Они проходят в особо охраняемом комплексе Схипхол в Голландии.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #авиакатастрофа #mh17

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