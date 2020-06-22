Адвокат Пулатова: собранные на месте крушения MH17 доказательства могли быть сфабрикованы

Баудевейн ван Эйк не исключает фальсификацию доказательств в деле о крушении малазийского Boeing.

Доказательства, собранные на месте крушения гражданского самолета MH17, могли быть сфабрикованы или подброшены, считает адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы Олега Пулатова, который проходит обвиняемым по делу об авиакатастрофе.

Ранее стало известно, что судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году на Украине начались вновь. Они проходят в особо охраняемом комплексе Схипхол в Голландии.