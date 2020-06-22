Президент России Владимир Путин изучает доработанный общенациональный план восстановления экономики. Как отмечают в Кремле, решения о дате и формате обнародования этого документа пока не принималось.

Главе государства несколько дней назад направили доработанный проект общенационального плана восстановления экономики страны. Известно, что план дополнили индикаторами, опираясь на сценарные условия прогноза социально-экономического развития государства.