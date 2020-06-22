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 Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью
Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной
Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
11:48   22 Июня 2020
Экономика

Путин изучает доработанный общенациональный план восстановления экономики

Путин изучает доработанный общенациональный план восстановления экономики

Президент России Владимир Путин изучает доработанный общенациональный план восстановления экономики. Как отмечают в Кремле, решения о дате и формате обнародования этого документа  пока не принималось.

Главе государства несколько дней назад направили доработанный проект общенационального плана восстановления экономики страны. Известно, что план дополнили индикаторами, опираясь на сценарные условия прогноза социально-экономического развития государства.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #экономика #правительство #план

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