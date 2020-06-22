Путин высоко оценил обороноспособность России

Обороноспособность и безопасность России обеспечены надежно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В понедельник, 22 июня, глава государства посетил Главный храм Вооруженных сил России в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Российский лидер высказался по поводу безопасности и обороноспособности государства, заверив, что страна надежно защищена. Он также подчеркнул, что современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям и достойно выполняет поставленные задачи.

1 июля в России пройдет голосование за поправки к Конституции РФ. В Основной закон страны предлагается включить положения для улучшения качества жизни россиян.