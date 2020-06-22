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Коммунисты не готовы брать Иркутск

Коммунисты не готовы брать Иркутск

 Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью
Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной
Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
11:47   22 Июня 2020
Общество

Путин высоко оценил обороноспособность России

Путин высоко оценил обороноспособность России

Обороноспособность и безопасность России обеспечены надежно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В понедельник, 22 июня, глава государства посетил Главный храм Вооруженных сил России в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Российский лидер высказался по поводу безопасности и обороноспособности государства, заверив, что страна надежно защищена. Он также подчеркнул, что современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям и достойно выполняет поставленные задачи.

1 июля в России пройдет голосование за поправки к Конституции РФ. В Основной закон страны предлагается включить положения для улучшения качества жизни россиян.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #военные #храм вс рф

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