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Коммунисты не готовы брать Иркутск

Коммунисты не готовы брать Иркутск

 Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью
Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной
Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
11:45   22 Июня 2020
Общество

Песков сообщил, что Россия не имеет территориальных претензий к соседним странам

Песков сообщил, что Россия не имеет территориальных претензий к соседним странам

Россия не имеет территориальных претензий к соседним государствам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители СМИ спросили Пескова, будет ли вопрос территорий обсуждаться на параде Победы на Красной площади, а также о каких странах говорил в интервью Владимир Путин. На повестке дня данный вопрос не стоит, ответил пресс-секретарь. Тема не является основной для военного парада в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил Песков.

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Автор: Руслан Неглинный
#песков #парад #территории

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