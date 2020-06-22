Песков сообщил, что Россия не имеет территориальных претензий к соседним странам

Россия не имеет территориальных претензий к соседним государствам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители СМИ спросили Пескова, будет ли вопрос территорий обсуждаться на параде Победы на Красной площади, а также о каких странах говорил в интервью Владимир Путин. На повестке дня данный вопрос не стоит, ответил пресс-секретарь. Тема не является основной для военного парада в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил Песков.