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 Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью
Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной
Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
11:44   22 Июня 2020
Общество

Гособвинение признало доказанной вину фигурантов дела Кирилла Серебренникова

Гособвинение признало доказанной вину фигурантов дела Кирилла Серебренникова

Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум признаны виновными в хищении средств при реализации проекта "Платформа".

Гособвинение уменьшило сумму ущерба по делу Серебренникова до почти 129 млн рублей. Изначально на проект было выделено 216 млн рублей, а первая экспертиза оценила ущерб в 133 млн рублей.

В понедельник, 22 июня, в Мещанском суде Москвы прокурор огласит наказание, которое считает справедливым для подсудимых.

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Автор: Юлия Яковлева
#гособвинение #седьмая студия

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