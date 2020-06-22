Гособвинение признало доказанной вину фигурантов дела Кирилла Серебренникова

Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум признаны виновными в хищении средств при реализации проекта "Платформа".

Гособвинение уменьшило сумму ущерба по делу Серебренникова до почти 129 млн рублей. Изначально на проект было выделено 216 млн рублей, а первая экспертиза оценила ущерб в 133 млн рублей.

В понедельник, 22 июня, в Мещанском суде Москвы прокурор огласит наказание, которое считает справедливым для подсудимых.