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 Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью
Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной
Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
11:40   22 Июня 2020
Политика

Песков заявил, что Путин доволен существующей политической системой

Песков заявил, что Путин доволен существующей политической системой

Президента России Владимира Путина полностью устраивает существующая политическая система, доказавшая свою стрессоустойчивость. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российский лидер доволен системой государственного устройства. Выстроенная им система доказала свою устойчивость. Фраза Путина, касающаяся "рыскания глазами в поисках приемников", относится к чертам русского чиновничества, отметил он.

Добавим, что 1 июля в России пройдет голосование за поправки к Конституции РФ. В Основной закон страны предлагается включить положения, призванные улучшить качество жизни россиян в различных сферах. Одна из них них — ежегодная индексация пенсии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #песков

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