Песков заявил, что Путин доволен существующей политической системой

Президента России Владимира Путина полностью устраивает существующая политическая система, доказавшая свою стрессоустойчивость. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российский лидер доволен системой государственного устройства. Выстроенная им система доказала свою устойчивость. Фраза Путина, касающаяся "рыскания глазами в поисках приемников", относится к чертам русского чиновничества, отметил он.

Добавим, что 1 июля в России пройдет голосование за поправки к Конституции РФ. В Основной закон страны предлагается включить положения, призванные улучшить качество жизни россиян в различных сферах. Одна из них них — ежегодная индексация пенсии.