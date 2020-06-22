Социолог «поблагодарил» Голливуд за американскую победу над Гитлером

Каждый десятый американец считает, что против США во Второй мировой войне выступала Россия. Говорят данные опроса французского института общественного мнения IFop.

Если учитывать, что история и география не относится к числу приоритетных предметов в американских школах и преподаются весьма поверхностно, то результат не самый худший, говорит декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

«Можно было ожидать и гораздо более проблемных знаний, поэтому нужно посмотреть, кого еще кроме России указали в качестве противника США. Я не исключаю, что там могут фигурировать инопланетяне», — добавил эксперт.

Холодная война завершилась давно, однако значительную часть американского общества воспитали в духе «русские идут», рассказывает Шатилов. Американцы смешивают противостояние Холодной войны со Второй мировой, поэтому сохраняется антироссийская фобия, влияющая на мнение людей.

Также необходимо учитывать современные реалии: люди часто верят происходящему на экране, даже если смотрят художественное произведение. Это особо актуально в эпоху обилия и доступности информации.