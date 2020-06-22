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Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
11:10   22 Июня 2020
Общество

Российским родителям дали рекомендации по защите детей от коронавируса

Российским родителям дали рекомендации по защите детей от коронавируса

Российские города постепенно выходят из ограничений в связи с COVID-19, однако детям необходимо знать правила безопасного поведения на фоне выхода из самоизоляции, считают в Роспотребнадзоре.

Специалисты рекомендуют российским родителям приучать детей к гигиеническим процедурам на собственном примере. Мыть руки необходимо перед едой, а также после туалета и прогулок, напомнили в Роспотребнадзоре. Сотрудники ведомства призвали взрослых объяснить младшему поколению необходимость мытья рук на фоне распространения коронавируса. Также детям необходимо рассказать о важности соблюдения социальной дистанции, заключили в ведомстве.

Роспотребнадзор призывает россиян соблюдать правила по нераспространению COVID-19 в детских лагерях, при этом ношение защитных масок считает необязательным, передает телеканал "360". Следить за ситуацией с коронавирусной инфекцией в России можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#дети #роспотребнадзор #коронавирус

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