Эксперты ЦПК назвали главные страхи россиян на фоне коронавируса

Дестабилизация экономической сферы оказалась для многих россиян важнее, чем новости о пандемии коронавируса. К такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры, изучившие активность граждан в социальных сетях.

Аналитика Росстата и других профильных организаций подтвердила интерес россиян к экономической ситуации. Со временем фактор рецессии стал все более обсуждаемым — этому способствует поэтапное снятие ограничений и снижение числа выявленных случаев распространения инфекции. Для многих граждан последствия пандемии оказались намного более беспокойными, чем сам COVID-19. Об этом сообщают специалисты ЦПК.

Основным страхом для пользователей интернета оказываются рост цен и изменение ситуации с трудоустройством. Посткоронавирусная повестка окажет особенно сильно влияние на регионы, которые и до пандемии являлись лидерами по безработице — в их список входят Тыва, Алтай, Ингушетия и Дагестан.