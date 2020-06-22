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 Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью
Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной
Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
11:08   22 Июня 2020
Экономика

Эксперты ЦПК назвали главные страхи россиян на фоне коронавируса

Эксперты ЦПК назвали главные страхи россиян на фоне коронавируса

Дестабилизация экономической сферы оказалась для многих россиян важнее, чем новости о пандемии коронавируса. К такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры, изучившие активность граждан в социальных сетях.

Аналитика Росстата и других профильных организаций подтвердила интерес россиян к экономической ситуации. Со временем фактор рецессии стал все более обсуждаемым — этому способствует поэтапное снятие ограничений и снижение числа выявленных случаев распространения инфекции. Для многих граждан последствия пандемии оказались намного более беспокойными, чем сам COVID-19. Об этом сообщают специалисты ЦПК.

Основным страхом для пользователей интернета оказываются рост цен и изменение ситуации с трудоустройством. Посткоронавирусная повестка окажет особенно сильно влияние на регионы, которые и до пандемии являлись лидерами по безработице — в их список входят Тыва, Алтай, Ингушетия и Дагестан.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #аналитика #безработица #коронавирус

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