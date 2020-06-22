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 Голикова предупредила россиян о возобновлении масочного режима осенью

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Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

Генштаб Греции предостерег Турцию от действий, наносящих ущерб Афинам

 Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной

Иск Тимошенко может привести к разрыву соглашения о транзите газа между Россией и Украиной
Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

Карич: Для сербов очевидна параллель между нападением Гитлера и бомбардировками НАТО

 Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей

Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
10:56   22 Июня 2020
Общество

Российские медики зафиксировали 7600 новых случаев COVID-19 в 83 регионах РФ

Российские медики зафиксировали 7600 новых случаев COVID-19 в 83 регионах РФ

Обновленные данные о ситуации с коронавирусом на территории Российской Федерации предоставили специалисты оперативного штаба.

За минувшие сутки российские медики выявили COVID-19 у 7600 жителей 83 регионов страны. У 32,5% из них не были зафиксированы клинические проявления инфекции. За прошедшие сутки из российских больниц выписались 4705 человек, прошедших курс лечения от COVID-19. Кроме того, зафиксировано 95 летальных исходов среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

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Автор: Яна Либерман
#россия #пандемия #коронавирус

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