Российские медики зафиксировали 7600 новых случаев COVID-19 в 83 регионах РФ

Обновленные данные о ситуации с коронавирусом на территории Российской Федерации предоставили специалисты оперативного штаба.

За минувшие сутки российские медики выявили COVID-19 у 7600 жителей 83 регионов страны. У 32,5% из них не были зафиксированы клинические проявления инфекции. За прошедшие сутки из российских больниц выписались 4705 человек, прошедших курс лечения от COVID-19. Кроме того, зафиксировано 95 летальных исходов среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.