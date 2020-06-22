Пушков: протесты в США ведут к новой форме диктатуры с агрессивной идеологией

Если в США под лозунгом «Черные жизни имеют особое значение» меньшинствам, и в первую очередь афроамериканцам, предоставят больше прав, к чему сейчас все и идет на фоне непрекращающихся протестов, это приведет к еще большему расколу американского общества.

Такое мнение в понедельник, 22 июня, в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление телеведущего американского канала Fox News Такера Карлсона, о том, что политики в США уже практически не скрывают своего стремления уничтожить принцип верховенства закона – один из столпов, на котором стоит американское общество.

«Многие лидеры страны предлагают инициативы, которые дают отдельным расам преимущества перед другими», — заявил Карлсон в эфире телеканала, отметив, что подобный шаг не просто усугубляет внутреннюю рознь, ни и отдает «настоящим тоталитаризмом».

Комментируя эти слова американского телеведущего, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что Соединенные Штаты уже давно практикуют так называемую «социальную инженерию», когда общественное здание выстраивается в соответствии с лекалами и предписаниями доминирующей в настоящее время либеральной идеологии. То есть меньшинствам предоставляется ряд преимуществ при устройстве на работу в госучреждениях, в университетах для женщин и представителей расовых меньшинств вводятся квоты на замещение профессорских должностей, и так далее.