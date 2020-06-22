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Гайнич: сербы видят в красноармейцах освободителей
12:06   22 Июня 2020
Весь мир

Пушков: протесты в США ведут к новой форме диктатуры с агрессивной идеологией

Пушков: протесты в США ведут к новой форме диктатуры с агрессивной идеологией

Если в США под лозунгом «Черные жизни имеют особое значение» меньшинствам, и в первую очередь афроамериканцам, предоставят больше прав, к чему сейчас все и идет на фоне непрекращающихся протестов, это приведет к еще большему расколу американского общества.

Такое мнение в понедельник, 22 июня, в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление телеведущего американского канала Fox News Такера Карлсона, о том, что политики в США уже практически не скрывают своего стремления уничтожить принцип верховенства закона – один из столпов, на котором стоит американское общество.

«Многие лидеры страны предлагают инициативы, которые дают отдельным расам преимущества перед другими», — заявил Карлсон в эфире телеканала, отметив, что подобный шаг не просто усугубляет внутреннюю рознь, ни и отдает «настоящим тоталитаризмом».

Пушков: протесты в США ведут к новой форме диктатуры с агрессивной идеологией

Комментируя эти слова американского телеведущего, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что Соединенные Штаты уже давно практикуют так называемую «социальную инженерию», когда общественное здание выстраивается в соответствии с лекалами и предписаниями доминирующей в настоящее время либеральной идеологии. То есть меньшинствам предоставляется ряд преимуществ при устройстве на работу в госучреждениях, в университетах для женщин и представителей расовых меньшинств вводятся квоты на замещение профессорских должностей, и так далее.

«Введение принципиального неравенства людей перед законом станет новым этапом на пути создания ультра-либеральной диктатуры с агрессивной и насильственной политкорректностью в качестве ее идеологии», — считает Алексей Пушков.

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Автор: Александр Люблинский
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