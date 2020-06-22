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10:43   22 Июня 2020
Экономика

Единовременную выплату для россиян в размере 10 тысяч рублей готовят в ПФР

Единовременную выплату для россиян в размере 10 тысяч рублей готовят в ПФР

Россияне могут получить новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Распределением денежных средств займется Пенсионный фонд России (ПФР).

Соответствующее предложение ранее направили члены Совета Федерации. По их мнению, необходимо ввести выплату на каждого ребенка в семье в возрасте от 17 до 18 лет.

Президент России Владимир Путин ранее огласил новые меры поддержки населения. С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне, у которых есть дети от трех до 16 лет. Кроме того, семьи с детьми до трех лет получают выплаты в период с апреля по июнь по 5 тысяч рублей ежемесячно.

Некоторые граждане были возмущены тем, что на детей до 18 лет выплаты не предоставили, причем в этом возрасте они все еще ходят в школу. Именно поэтому Совфед выступил с предложением исправить недоработку. Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова. По ее словам, кабмин сможет одобрить инициативу, если позволит бюджет.

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Автор: Кристина Мокроусова
#совфед #выплаты #пфр #семьи с детьми

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