Политолог Данилин: для голосования по Конституции — самое время

Проголосовать по конституционным поправкам безопаснее, чем сходить в магазин, уверяла россиян глава ЦИК Элла Памфилова в начале июня. Она предсказала тренд на возобновление политической активности, причем общемировой. Политологи подтверждают: для народного волеизъявления — самое время.

В Сербии 21 июня прошли парламентские выборы, 5 июля в Хорватии тоже проголосуют за новый состав сабора (хорватского парламента), в Польше 28 июня изберут президента. Следуя мировому курсу, Россия восстанавливает нормальную социальную жизнь после карантина. Политолог Алексей Чеснаков полагает, что голосование в других странах и есть тот политический аргумент, который доказывает своевременность июльских демократических мероприятий в России.

«Вот и политические аргументы по поводу безопасности голосования 1 июля подоспели. <…> Так что Россия с голосованием не одинока. Жизнь налаживается», — написал глава Центра политической конъюнктуры в telegram-канале.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля и переносить его не будут, несмотря на «переживания» либеральной оппозиции о том, что «все заразятся», и намеренно распространяемые ею фейковые новости. Впрочем, во время обязательного режима самоизоляции те же самые оппозиционеры с негодованием писали об «ущемлении свободы передвижения». Но либеральный флюгер критики может поворачиваться в любую сторону, повод едва ли важен.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин уверен, что рассказы оппозиции об опасности заражения коронавирусом на голосовании просто смешны. Россияне, как минимум, ездят на общественном транспорте, где народу собирается не меньше, чем у избирательных урн.

«Политическая активность не просто должна восстанавливаться, а должна восстанавливаться как можно быстрее. Человеку, который ездит на метро, рассказывать об опасности заражения коронавирусом как-то смешно», — поделился политолог мнением с корреспондентом «Политики Сегодня».

Данилин признался, что считает строгие ограничительные меры в период пандемии «избыточными».

«Я не отношусь к числу тех, кто считает, что нам всем надо накрываться простыней и ползти на кладбище», — рассказал эксперт ПС.

Впрочем, забывать о мерах предосторожности из-за коронавируса пока рано. Хотя число заболевших снижается: за последние сутки выявлено 7 600 случаев (неделю назад было 8 246). Больше всего зараженных, по-прежнему, в Москве — 1 068. Выразить мнение по поводу поправок в Конституцию в столице можно будет не выходя из дома — через портал госуслуг.

Центральная избирательная комиссия обеспечит максимальную безопасность для голосующих граждан. На избирательных участках организуют несколько входов и выходов, чтобы избежать контактов между теми, кто приходит и кто уже проголосовал. Во дворах многоквартирных домов установят палатки: там жители смогут выразить гражданскую позицию не доходя до ближайшего избирательного участка. Также в ЦИК заверили, что не допустят и «административного давления» на голосующих, а результаты будут «максимально открыты» для общества.