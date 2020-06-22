США и Европа получают обратно то, что насильно прививали Украине

Начавшиеся в конце мая массовые протесты в США, охватившие к настоящему времени все ведущие страны Запада, вызвали у части экспертного сообщества ложное ощущение какой-то небывалой катастрофы и даже межэтнического кризиса, способного разрушить как западные ценности, так и государства. США прежде всего.

На самом деле в Америке не происходит ничего такого, чего не случалось бы ранее. Напомню, гражданская война между Севером и Югом в XIX веке началась вовсе не из-за отмены рабства, за которое ратовали северяне в пику южанам. Наоборот, главнокомандующий армией Конфедератов генерал Ли (южанин) освободил всех своих рабов. В отличие от генерала Гранта (северянина и, впоследствии, президента США), остававшегося рабовладельцем.

Тогда война стала результатом экономических противоречий. Это была война выбора — оставаться, условно говоря, «сырьевой державой», или идти по пути самостоятельного развития, на чем настаивал Север в отличие от традиционалистов Юга. А чернокожие послужили лишь инструментом, поводом, объяснением, да и красивой оберткой, оправдавшей гражданскую бойню в глазах победителей-северян.

Сегодня происходит ровно то же самое. Президент Трамп пытается поломать устаревшие политэкономические связи, ослабить роль транснациональных корпораций, ограничить интересы США собственно американским континентом, так как уже очевидно, что на всю планету сил у Штатов не хватает. Возглавившие же борцов за «традиционные ценности» демократы используют расовые волнения как инструмент политической борьбы. Афроамериканцы сегодня, как и сотню лет назад, не более, чем красивая обертка, скрывающая суть противоречий макроэкономического характера.

Что до сравнений с последним украинским Майданом, то за внешней схожестью кроется куда более важные элементы, одинаковые как для США и их европейских союзников, так и для Украины. Они лучше, чем что бы то ни было доказывают: Украина вскочила на платформу поезда, движущегося в Европу и в США, разумеется, как в образец «западных ценностей».

К примеру, в США недавно разразился скандал. Оказалось, что с 1990-х годов половина поставляемой стали для американских атомных подводных лодок была бракованной. И несущие сегодня боевое дежурство АПЛ банально не отвечают своим тактико-техническим характеристикам просто потому, что на заводе в компании Bradken Inc., которая поставляет высокопрочную сталь для верфей Electric Boat и Newport News Shipbuilding десятилетиями подделывали результаты проверки качества.

А на судостроительном заводе Huntington Ingalls фальсифицировали характеристики поглощающего покрытия для АПЛ типа Virginia. Так, что оно отслаивалось и теоретически малошумные АПЛ гремели словно детские погремушки, сообщая всем желающим: «Я здесь!».

На Украине, в силу бедности, подобного размаха в оборонпроме не достигли, но все равно из года в год поставляют в войска не менее бракованные изделия. Например, 120-миллиметроый миномет «Молот», который производится с 2015 года и за годы эксплуатации взрывался столько раз, что потери от «дружественного огня» многократно превышают жертвы от мин противника. На днях выяснилось, что ВСУ не приняло на вооружение и отправило на базу хранения партию новейших, уже мобильных, минометов «Барс-8ММК».

Это убыточное изделие «Укроборонпрома», по задумке производителя, должно было стать «поддержкой наземных подразделений в условиях современной маневренной войны». И проблемы у новейшего миномета возникли тоже с качеством стали стволов.

Если учесть, что на складах со времен Советского Союза хранятся сотни полковых минометов 2Б11, надежных, как кувалда, становится очевидным, что на Украине и в США занимались производством некачественного оружия только по одной причине — ради наживы, полностью следуя западному принципу: «Ничего личного — только бизнес».

Абсолютно аналогичные процессы происходят и в других областях жизнедеятельности Украины и стран Запада.

Навстречу мчащейся на всех парах в Европу Украине мчится возглавляемая Штатами Европа. Происходит процесс взаимопроникновения ценностей, процесс стирания граней между двумя изначально столь разными системами. И скорость сближения сегодня быстро возрастает благодаря тому, что начатые благодаря деньгам и усилиям Запада ценности, привитые на Украине, сегодня вернулись обратно и очень быстро воспринимаются западным обществом.

Европа (и США) перестали топтаться на месте и ринулись навстречу своему детищу. Если не вмешиваться и не мешать, уже через несколько лет мы станем свидетелями того, как они сольются в экстазе. И тогда, приехав в Киев, мы не заметим никакой разницы между этим городом и бунтующими Парижем, Берлином или Вашингтоном.

Как пелось в далеком 1992 году: «Между Брайтон-бич и Дерибасовской, разницы нет больше никакой».

И с этими «достижениями» нам стоит поздравить как «наших западных партнеров», так и власти Украины.

Людей жалко...

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