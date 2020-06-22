Forbes: Путин напомнил миру, кто «выпустил кишки» фашизму

Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин был вынужден из-за эпидемии коронавируса перенести приуроченный к 75-летию Великой Победы парад с 9 мая на 24 июня, он все же не забыл вновь напомнить Западу позицию России.

Об этом в понедельник 22 июня пишет американский журнал Forbes, отмечая, что парад Победы в этом году пройдет в тот же день, что и 75-лет назад, когда Советский Союз вместе с Соединенными Штатами и союзниками, объединенные общей целью, совместно праздновали разгром фашистской Германии. Но теперь, отмечает автор, все иначе. Спустя три четверти века после первого парада Победы, те исторические события сами стали ареной боевых действий в информационной войне.

«Путин ни за что не согласится, чтобы роль его страны в разгроме нацизма была каким-то образом преуменьшена или чтобы к ней относились без должного уважения», — пишет Forbes, комментируя статью российского лидера на английском языке, которая ранее была опубликована в журнале National Interest и на официальном сайте Кремля.

В статье Владимир Путин отмечает опасность исторического реваншизма, проявления которого сейчас можно наблюдать на Западе, главным образом в отношении ко Второй мировой войне и ее итогам.

«Российский лидер в первую очередь имеет в виду резолюцию Европейского парламента, принятую в сентябре 2019 года, которая, как он пишет, "прямо обвинила СССР — наряду с нацистской Германией — в развязывании Второй мировой войны", — пишет автор Forbes. — Путин делает четкий и резкий вывод: "Глумление, издевательство над памятью — это подлость"».

Также в статье приводятся слова президента РФ, что он не намерен «инициировать очередной виток информационного противостояния на международном историческом поле».

Рассуждая о том, почему спустя 75 лет после завершения той войны, когда мир стал другим, эти вопросы имеют столь большое значение, автор материала отмечает:

«Первый ответ сводится к масштабам жертвы Советского Союза. Согласно общепринятым оценкам, в той войне Советский Союз потерял более 20 миллионов человек. В своей статье Путин пишет, что СССР потерял "почти 27 миллионов", добавляя для сравнения: "СССР потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобритания — одного из 127, а США — одного из 320 человек"».

Кроме того, по его мнению, причиной может служить и ряд потрясений, с которыми Россия столкнулась в течение 20-го века – начиная с Первой мировой войны, революции, смены режима в стране с монархии на коммунизм, гражданской войны, Великой Отечественной войны и заканчивая крахом коммунистической системы в 1991 году. На фоне всех этих событий, Победа 1945 года, действительно выделяется истинной триумфальностью и до сих пор является силой, объединяющей страну.

Именно поэтому, добавляет автор, Россию так обижает принижение или игнорирование ее роли во Второй мировой войне, как, например, это произошло 8 мая 20290 года, когда Белый дом приписал все заслуге США и Великобритании.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конечном счете именно так и произошло», — говорилось в поздравлении, опубликованном на официальной странице Белого дома в сети микроблогов Twitter.

При чем Белый дом выступил с таким заявлением, несмотря на то, что незадолго перед этим – 25 апреля – президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин отмечали 75-летие встречи союзников на Эльбе, выступив по этому поводу с совместным заявлением.

«Заметное пренебрежение в День Победы над нацистами в Европе вызвало недовольство российской стороны. Назвав приведенный выше твит "странным", агентство RT поинтересовалось: "А вы никого не забыли?"», — напоминает автор.

Именно поэтому, по его словам, Владимир Путин счел нужным в своей статье для National Interest напомнить о сообщении британского премьер-министра Уинстона Черчилля, направленном в сентябре 1944 года советскому лидеру Иосифу Сталину, в котором тот отмечал, что «именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины».