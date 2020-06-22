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9:18   22 Июня 2020
Армия

Sohu назвало "Сармат" королевой среди межконтинентальных ракет

Sohu назвало "Сармат" королевой среди межконтинентальных ракет

Власти России активно занимаются перевооружением. Наибольшее внимание страна акцентирует на трех ракетах: "Тополь-М", "Ярс" и еще одной, которую в КНР назвали "королевой межконтинентальных ракет". Речь идет о ракетном комплексе "Сармат". 

По информации китайского издания Sohu, последние несколько лет РФ трудится над разработкой РС-28 "Сармат". Дальность полета ракеты может достигать до 18 тысяч километров, а скорость — 20 Махов. "Сармат" способен нести от 10 до 15 ядерных боеголовок.

Эта баллистическая ракета получила прозвище "Сын Сатаны" из-за мощнейших характеристик. Если на нее установить гиперзвуковые боевые блоки "Авангард", ракета сможет обеспечивать преодоление систем ПРО со скоростью 20 Махов. Вес полезной нагрузки "Сармата" - 10 тонн. Именно потому российское творение заслуженно считают "королевой среди межконтинентальных ракет".

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сармат

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