РФ вошла в тройку европейских стран по низкой стоимости электричества

Россия оказалась на лидирующих позициях среди европейских стран по дешевизне электричества с учетом размера тарифов. Кроме того, РФ заняла 11 место по доступности электроэнергии.

Первое место занял Лихтенштейн. Отмечается, что жители этой страны могут ежемесячно оплачивать около 32 тысяч киловатт-часов. Российские граждане на среднюю заработную плату могут себе позволить 12,8 тыс. киловатт-часов.

Также лидирующие позиции рейтинга заняли — Исландия, Норвегия, Люксембург, Нидерланды. Самое дорогое электричество оказалось в Молдавии. Жители этой страны способны оплатить 3,2 тыс. киловатт-часов. Около пяти тысяч киловатт-часов ежемесячно могут оплатить граждане Румынии, Латвии, Черногории.