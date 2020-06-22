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8:47   22 Июня 2020
Экономика

РФ вошла в тройку европейских стран по низкой стоимости электричества

РФ вошла в тройку европейских стран по низкой стоимости электричества

Россия оказалась на лидирующих позициях среди европейских стран по дешевизне электричества с учетом размера тарифов. Кроме того, РФ заняла 11 место по доступности электроэнергии.

Первое место занял Лихтенштейн. Отмечается, что жители этой страны могут ежемесячно оплачивать около 32 тысяч киловатт-часов. Российские граждане на среднюю заработную плату могут себе позволить 12,8 тыс. киловатт-часов.

Также лидирующие позиции рейтинга заняли — Исландия, Норвегия, Люксембург, Нидерланды. Самое дорогое электричество оказалось в Молдавии. Жители этой страны способны оплатить 3,2 тыс. киловатт-часов. Около пяти тысяч киловатт-часов ежемесячно могут оплатить граждане Румынии, Латвии, Черногории.

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Автор: Илья Романович
#европа #рф #электричество

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