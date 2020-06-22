Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянам напомнили о нерабочем дне по случаю парада Победы 24 июня

Россиянам напомнили о нерабочем дне по случаю парада Победы 24 июня

 Госдума предложила продлить льготные условия по ипотеке для россиян

Госдума предложила продлить льготные условия по ипотеке для россиян
РФ вошла в тройку европейских стран по низкой стоимости электричества

РФ вошла в тройку европейских стран по низкой стоимости электричества

 Болтон: Путин выглядит на дипломатических встречах увереннее, чем Трамп

Болтон: Путин выглядит на дипломатических встречах увереннее, чем Трамп
Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

 Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия

Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия
Россиянам напомнили о нерабочем дне по случаю парада Победы 24 июня

Россиянам напомнили о нерабочем дне по случаю парада Победы 24 июня

 Госдума предложила продлить льготные условия по ипотеке для россиян

Госдума предложила продлить льготные условия по ипотеке для россиян
РФ вошла в тройку европейских стран по низкой стоимости электричества

РФ вошла в тройку европейских стран по низкой стоимости электричества

 Болтон: Путин выглядит на дипломатических встречах увереннее, чем Трамп

Болтон: Путин выглядит на дипломатических встречах увереннее, чем Трамп
Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

 Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия

Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия
8:26   22 Июня 2020
Общество

Россиянам напомнили о нерабочем дне по случаю парада Победы 24 июня

Россиянам напомнили о нерабочем дне по случаю парада Победы 24 июня

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя, так как в связи с парадом Победы 24 июня объявлено нерабочим днем. Об этом сообщила Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

Роструд напоминает, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в связи с проведением парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня объявлено нерабочим днем с сохранением зарплаты. Парад, который по традиции планировали провести 9 мая, в День Победы, вынуждены были перенести во избежание рисков распространения коронавируса.

В федеральной службе обратили внимание, что продолжительность рабочего дня во вторник не сокращается, так как 23 июня не считается предпраздничным днем.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россияне #роструд #выходной

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...