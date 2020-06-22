Россиянам напомнили о нерабочем дне по случаю парада Победы 24 июня

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя, так как в связи с парадом Победы 24 июня объявлено нерабочим днем. Об этом сообщила Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

Роструд напоминает, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в связи с проведением парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня объявлено нерабочим днем с сохранением зарплаты. Парад, который по традиции планировали провести 9 мая, в День Победы, вынуждены были перенести во избежание рисков распространения коронавируса.

В федеральной службе обратили внимание, что продолжительность рабочего дня во вторник не сокращается, так как 23 июня не считается предпраздничным днем.