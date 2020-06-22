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 Госдума предложила продлить льготные условия по ипотеке для россиян

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8:08   22 Июня 2020
Экономика

Госдума предложила продлить льготные условия по ипотеке для россиян

Госдума предложила продлить льготные условия по ипотеке для россиян

Депутаты Государственной думы планируют продление льготной ипотеки под 6,5 процента. Данную идею они собираются предложить главе Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной.

Центральный банк ранее понизил ключевую ставку, однако депутаты Госдумы рекомендуют рассмотреть возможность продления льготных условий ипотечного кредитования. Центральному банку будет предложено весь следующий год придерживаться данным условиям. В настоящий момент программа, позволяющая взять ипотеку на жилье под 6,5 процента, рассчитана до начала ноября 2020 года.

Ранее поступили информация о том, что ряд российских банков отказывают клиентам в льготной ипотеке. Несмотря на повышенный спрос среди заемщиков, доля отказов от банковских сотрудников достигает 40 процентов.

Голосование по поправкам к Конституции РФ планировалось провести 22 апреля 2020 года. Пандемия коронавирусной инфекции повлияла на дату проведения общероссийского мероприятия. Президент Российской Федерации Владимир Путин перенес голосование на 1 июля, в котором рассмотрят такие нововведения в Основной закон страны, как ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная социальная поддержка и другие.

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Автор: Василий Пименов
#россия #госдума #ипотека #банк рф

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