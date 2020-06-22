Болтон: Путин выглядит на дипломатических встречах увереннее, чем Трамп

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон оценил уровень подготовки российского лидера Владимира Путина на различных деловых встречах. Об этом передает телеканал ABC News.

По мнению государственного и политического деятеля США, Дональду Трампу не хватает той скрупулезности и умения планировать заранее. Владимир Путин, в отличие от главы Белого дома, исчерпывающим образом готовится к любой из деловых встреч.

"Он знает людей, с которыми разговаривает. Он думает о том, что хочет сказать, думает о тех целях, которые хочет достичь", — считает Болтон.

По его словам, такой уровень подготовки "просто не вяжется" с Трампом.