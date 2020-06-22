Аналитики оценили объем частного финансового богатства в России в $1,6 трлн

Объем частного финансового богатства в России составляет 90% ВВП за 2019 год. Об этом сообщили аналитики Boston Consulting Group.

В денежном выражении это $1,6 трлн или 99 трлн рублей, передает РБК. Отмечается, что совокупное частное богатство включает в себя финансовые активы взрослого населения РФ, в том числе наличные и депозиты, облигации, акции, пенсии, страхование жизни и инвестиционные фонды.

Также аналитики отметили, что с 1999 года объем личных финансовых состояний граждан вырос в 16 раз. Пандемия коронавируса затормозит рост показателя на 4-6% в год до 2024 года. Также эксперты выяснили, что около $440 млрд финансового богатства россиян хранится за границей.