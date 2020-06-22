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6:42   22 Июня 2020
Общество

Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту демонтируют в Нью-Йорке

Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту демонтируют в Нью-Йорке

Решение убрать памятник Теодору Рузвельту принято в рамках борьбы с расизмом. Об этом сообщает газета The New York Times.

Памятник из бронзы, где 26 президент Соединенных Штатов едет на коне, а рядом с ним идут афроамериканец и индеец, долгое время вызывал негативное отношение у жителей Нью-Йорка. По словам местных жителей, данный монумент носит посыл расовой дискриминации.

Ранее музейное общество в США было против демонтажа памятника, так как он является наследием прошлого. Однако представители музея поменяли свое мнение после убийства полицейским темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Данное решение поддержало и правительство Нью-Йорка.

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Автор: Илья Романович
#сша #нью-йорк

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