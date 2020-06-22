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6:11   22 Июня 2020
Общество

Число наблюдателей на голосовании по Конституции в Москве не будут ограничивать

Число наблюдателей на голосовании по Конституции в Москве не будут ограничивать

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что в Москве не будут вводить ограничения на число наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции из-за коронавирусной инфекции.

С его слов, будут приняты все наблюдатели, которых направит Общественная палата, добавив, что их обеспечат необходимыми средствами защиты. Реут также сообщил, что в Москве состоится выборочное тестирование членов избирательных комиссий на коронавирус перед голосованием по Конституции, пишет РИА Новости.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ состоится с 25 июня по 1 июля. В поправках к Основному закону России предложено закрепить ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за права трудящихся и многое другое.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #голосование #конституция #наблюдатели #коронавирус

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