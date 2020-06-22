Вучич объявил об уверенной победе правящей партии на выборах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе возглавляемой им правящей Сербской прогрессивной партии на парламентских и местных выборах в стране. Вучич заявил об этом, обратившись к согражданам из штаб-квартиры СПП.

Прогрессивная партия во главе с Вучичем получила на парламентских выборах максимальное количество голосов за свою историю, отметил президент Сербии. Глава страны подчеркнул, что СПП победила даже там, где обычно проигрывала. Партия победила в Нью-Йорке, Берлине, в Москве набрала 57%, а в Сочи - 95%, сообщил Вучич в своем обращении к сербскому народу.

Выборы в парламент и органы местного самоуправления, состоявшиеся в Сербии, стали первым народным волеизъявлением в Европе с момента начала пандемии. Голосование проходило в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Коронавирус в Сербии еще не побежден, передает телеканал "360".