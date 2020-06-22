Кадыров объявил о переходе к третьему этапу снятия ограничений в Чечне

Чечня переходит на третий этап снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров, передает телеканал "Грозный".

Переход начнется в понедельник, 22 июня, пишет РИА Новости. В частности, отменят пропускной режим и ограничения на передвижение по республике. Также разрешается открыть торговые точки и общественные места. Госслужащие переходят на работу в штатном режиме.

Отменяется режим самоизоляции для жителей Чечни. Кадыров призвал продолжать соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса, которые включают в себя ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции.

Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия, включающий свадьбы и религиозные обряды. Также все прибывающие в регион на самолетах должны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19.

Телеканал "360" ранее сообщал, что за сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это рекордно низкий показатель с апреля этого года.