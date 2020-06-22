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3:57   22 Июня 2020
Общество

Вагнер показал, как астронавты спят на МКС

Вагнер показал, как астронавты спят на МКС

Космонавт из России Иван Вагнер опубликовал в Twitter пост, посвященный тому, как на МКС спят в невесомости. Он также признался, что этот вопрос мучает многих простых россиян.

Вагнер показал пользователям Сети каюту, в которой он расположился на станции. Внутри расположен закрепленный мешок для сна. Каждый такой спальный мешок имеет стропы для фиксации тел космонавтов на время сна.

Россиянин признался, что каюты пусть и кажутся миниатюрными, но все равно вместительны. Он сравнил каюты космонавтов с одноместными палатками. Одним из плюсов сна в невесомости является, собственно, отсутствие гравитации. Это значит, добавляет космонавт, что отлежать ногу или руку совершенно невозможно. Об этом сообщает телеканал "360".

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Автор: Василий Пименов
#космос #земля #мкс #астронавты

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