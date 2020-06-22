Вагнер показал, как астронавты спят на МКС

Космонавт из России Иван Вагнер опубликовал в Twitter пост, посвященный тому, как на МКС спят в невесомости. Он также признался, что этот вопрос мучает многих простых россиян.

Вагнер показал пользователям Сети каюту, в которой он расположился на станции. Внутри расположен закрепленный мешок для сна. Каждый такой спальный мешок имеет стропы для фиксации тел космонавтов на время сна.

Один из самых популярных вопросов — как мы спим в невесомости? Всё просто: у нас есть спальный мешок, который мы привязываем к стене в каюте, и спим в нем. Внутри находятся стропы, к которым пристегиваем себя, а также есть отверстия для рук, клапан для вентиляции ног и капюшон. pic.twitter.com/NM8tnijL4h — Ivan Vagner (@ivan_mks63) June 20, 2020

Россиянин признался, что каюты пусть и кажутся миниатюрными, но все равно вместительны. Он сравнил каюты космонавтов с одноместными палатками. Одним из плюсов сна в невесомости является, собственно, отсутствие гравитации. Это значит, добавляет космонавт, что отлежать ногу или руку совершенно невозможно. Об этом сообщает телеканал "360".