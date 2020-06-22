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3:32   22 Июня 2020
Общество

Владимир Путин может посетить главный храм Вооруженных сил России 22 июня

Владимир Путин может посетить главный храм Вооруженных сил России 22 июня

Президент России Владимир Путин может прибыть в собор Воскресения Христова в Кубинке, который также известен как главный храм ВС РФ. Об этом рассказал глава художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин.

В беседе с РИА Новости священнослужитель рассказал, что глава государства может приехать в собор 22 июня, то есть в День памяти и скорби. В этот день патриарх Кирилл проведет заупокойную службу.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что российский лидер имеет такие намерения, однако никаких конкретных дат не называлось.

Телеканал "360" сообщает, что члены движения "Волонтеры Победы" совместно с представителями Минкульта РФ провели церемония зажжения главной памятной свечи от Вечного огня. Свеча была установлена зале Памяти и Скорби Музея Победы.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #армия #храм #вс рф #великая отечественная война #22 июня

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