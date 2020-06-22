Владимир Путин может посетить главный храм Вооруженных сил России 22 июня

Президент России Владимир Путин может прибыть в собор Воскресения Христова в Кубинке, который также известен как главный храм ВС РФ. Об этом рассказал глава художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин.

В беседе с РИА Новости священнослужитель рассказал, что глава государства может приехать в собор 22 июня, то есть в День памяти и скорби. В этот день патриарх Кирилл проведет заупокойную службу.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что российский лидер имеет такие намерения, однако никаких конкретных дат не называлось.

Телеканал "360" сообщает, что члены движения "Волонтеры Победы" совместно с представителями Минкульта РФ провели церемония зажжения главной памятной свечи от Вечного огня. Свеча была установлена зале Памяти и Скорби Музея Победы.