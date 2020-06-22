Директор НИЦ Гамалеи заявил о способности вакцины от COVID-19 защищать организм два года

Вакцина от коронавируса будет способна защитить организм от инфекции в течение двух лет. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Чтобы увеличить период действия вакцины до двух лет, ее будут вводить дважды, заявил Гинцбург в интервью "Красной звезде". По его словам, один и тот же ген будут вводить на разных носителях, и это даст возможность получить иммунитет на два года или даже более длительный срок.

Гинцбург добавил, что вакцина от коронавируса НИЦ Гамалеи была создана по тому же принципу, что и вакцина против Эболы, которая обеспечивает иммунитет на пару лет. Чтобы вакцинировать население России, необходимо выпустить около 70 млн доз препарата.

Сейчас препарат проходит клинические испытания. Если они завершатся успешно, то массовое производство возможно уже осенью этого года.