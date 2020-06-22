Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянам напомнили о нерабочем дне по случаю парада Победы 24 июня

Россиянам напомнили о нерабочем дне по случаю парада Победы 24 июня

 Госдума предложила продлить льготные условия по ипотеке для россиян

Госдума предложила продлить льготные условия по ипотеке для россиян
РФ вошла в тройку европейских стран по низкой стоимости электричества

РФ вошла в тройку европейских стран по низкой стоимости электричества

 Болтон: Путин выглядит на дипломатических встречах увереннее, чем Трамп

Болтон: Путин выглядит на дипломатических встречах увереннее, чем Трамп
Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

 Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия

Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия
Россиянам напомнили о нерабочем дне по случаю парада Победы 24 июня

Россиянам напомнили о нерабочем дне по случаю парада Победы 24 июня

 Госдума предложила продлить льготные условия по ипотеке для россиян

Госдума предложила продлить льготные условия по ипотеке для россиян
РФ вошла в тройку европейских стран по низкой стоимости электричества

РФ вошла в тройку европейских стран по низкой стоимости электричества

 Болтон: Путин выглядит на дипломатических встречах увереннее, чем Трамп

Болтон: Путин выглядит на дипломатических встречах увереннее, чем Трамп
Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

 Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия

Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия
2:22   22 Июня 2020
Общество

Директор НИЦ Гамалеи заявил о способности вакцины от COVID-19 защищать организм два года

Директор НИЦ Гамалеи заявил о способности вакцины от COVID-19 защищать организм два года

Вакцина от коронавируса будет способна защитить организм от инфекции в течение двух лет. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Чтобы увеличить период действия вакцины до двух лет, ее будут вводить дважды, заявил Гинцбург в интервью "Красной звезде". По его словам, один и тот же ген будут вводить на разных носителях, и это даст возможность получить иммунитет на два года или даже более длительный срок.

Гинцбург добавил, что вакцина от коронавируса НИЦ Гамалеи была создана по тому же принципу, что и вакцина против Эболы, которая обеспечивает иммунитет на пару лет. Чтобы вакцинировать население России, необходимо выпустить около 70 млн доз препарата.

Сейчас препарат проходит клинические испытания. Если они завершатся успешно, то массовое производство возможно уже осенью этого года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#иммунитет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...