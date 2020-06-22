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1:45   22 Июня 2020
Политика

Новая волна случаев выявленного коронавируса в Китае выглядят странной — Пушков

Новая волна случаев выявленного коронавируса в Китае выглядят странной — Пушков

Недавние случаи выявленного нового типа коронавируса среди жителей Китая выглядят несколько "странными". Об этом в Twitter написал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Всего за последние дни было зафиксировано 27 жителей Китая с COVID-19, а еще семеро оказались бессимптомными носителями. Основная масса зараженных пришлась на Пекин и имела связь с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Именно на нем 13 июня китайские специалисты обнаружили следы коронавируса. После инцидента рынок был закрыт по причине нарушения эпидемиологической ситуации.

Пушков отметил, что имеется вероятность завозного появления новой волны коронавируса в Китае.

"Очень странное новое появление Ковид-19 в Пекине, и вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений", — добавил сенатор.

Без ответа остаются вопросы, кто и как обнаружил COVID-19 на досках для разделки лосося, констатировал Пушков.

Ученым ранее удалось найти связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19, передает телеканал "360".  

 

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Автор: Юлия Яковлева
#пушков #китай #коронавирус

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