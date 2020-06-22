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0:27   22 Июня 2020
Общество

Оперштаб сообщил о рекордно низком количестве умерших с COVID-19 в Москве

Оперштаб сообщил о рекордно низком количестве умерших с COVID-19 в Москве

Еще 20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Об этом сообщили в оперштабе.

В воскресенье, 21 июня, стало известно и о рекордно низком показателе выявленных за сутки случаев COVID-19 в Москве. Впервые с апреля было зафиксировано менее 1 тыс. случаев.

Положительная динамика сохраняется и в регионах РФ. За сутки в России выздоровели более 5 тыс. человек, перенесшие коронавирусную инфекцию. Всего скончались 109 пациентов.

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Автор: Илья Романович
#пандемия #коронавирус #COVID-19

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