Оперштаб сообщил о рекордно низком количестве умерших с COVID-19 в Москве

Еще 20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Об этом сообщили в оперштабе.

В воскресенье, 21 июня, стало известно и о рекордно низком показателе выявленных за сутки случаев COVID-19 в Москве. Впервые с апреля было зафиксировано менее 1 тыс. случаев.

Положительная динамика сохраняется и в регионах РФ. За сутки в России выздоровели более 5 тыс. человек, перенесшие коронавирусную инфекцию. Всего скончались 109 пациентов.